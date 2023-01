Nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz bị chỉ trích dữ dội vì đăng hình tự sướng nhạy cảm

Mới đây, theo truyền thông quốc tế đưa tin, ca sĩ Seolhyun bất ngờ bị cộng đồng mạng Hàn Quốc công khai chỉ trích mạnh mẽ do đăng tải tấm hình tự sướng nhạy cảm trên mạng xã hội.

Theo đó, thời gian gần đây, nữ ca sĩ có chuyến đi du lịch tại quần đảo Bali. Trên trang cá nhân, Seolhyun đã cho đăng tải rất nhiều khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân ở chuyến đi nghỉ dưỡng lần này.



Tuy nhiên chuyện sẽ không có gì đáng bàn cho đến ngày 15/1, Seolhyun bất ngờ chia sẻ lại tấm hình tự sướng bên hai chú khỉ. Ngay lập tức, nhiều khán giả đã công khai chỉ trích cô và cho rằng những khoảnh khắc này là "dâm dục", "không hợp nhãn".

Bức hình là nguồn cơn khiến nữ ca sĩ Seolhuyn bị công khai chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội.

...



Sau khi hứng chịu hàng loạt chỉ trích, hiện tại nữ ca sĩ đã xóa tấm hình trên trang cá nhân. Cô cũng giải thích với khán giả rằng đây là khoảnh khắc hai con khỉ bắt chấy cho nhau chứ không hề có hành động phản cảm nào. Tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người mà sự việc sẽ phát triển theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Seolhyun là một trong những nữ ca sĩ Hàn Quốc sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh.



Seolhyun sinh năm 1995, cô được đông đảo khán giả và người hâm mộ biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc AOA. Trước khi có sự nghiệp thành công, hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ ca sĩ cho một nhãn hàng từng trở thành hiện tượng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi gọi cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo, bên cạnh Suzy, Jennie, IU…

Seolhyun tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình như The Great Battle, Memoir of a Murderer, Orange Marmalade, My Country, Awaken (phát sóng trên OCN năm 2020), The Killer’s Shopping List.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn