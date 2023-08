Những mẫu ô tô hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường Việt

Xe hybrid còn được gọi là xe lai điện. Loại xe này sử dụng nguồn sức mạnh đến từ sự kết hợp của động cơ đốt trong và động cơ điện. Nhờ đó, xe hybrid không chỉ bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu mà còn đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Xe hybrid được chia thành 3 loại chính gồm: Hybrid nối tiếp, hybrid song song và hybrid kết hợp. Cấu tạo xe tương tự như xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Động cơ kết nối với hệ thống truyền động để dẫn động các bánh xe tuy nhiên xe hybrid có thêm một động cơ điện chia sẻ nhiệm vụ dẫn động hoặc hỗ trợ động cơ đốt trong.

Để cơ cấu này phối hợp nhuần nhuyễn và vận hành trơn tru cần có thêm một số bộ phận hỗ trợ khác như pin và bộ chuyển đổi công suất. Pin (hay ắc quy điện áp cao) là thiết bị giúp tích trữ và cung cấp năng lượng cho động cơ điện. Bộ chuyển đổi công suất giúp chuyển đổi nguồn động lực của động cơ thành nhiều phần phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau như dẫn động xe và nạp điện cho pin.

Xe hybrid do sử dụng song song cả động cơ đốt trong và động cơ điện nên sẽ sử dụng nhiên liệu ít hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Theo số liệu của nhiều mẫu xe có song song phiên bản thường và hybrid, phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn từ 30 – 50% so với phiên bản động cơ truyền thống. Đây chính là một trong các ưu điểm lớn nhất của xe hybrid. Thực tế hiện nay trên thị trường ô tô Việt Nam có rất ít ô tô hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu kinh ngạc.

Toyota Corolla Cross 1.8HV

Toyota Corolla Cross 1.8HV là phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ xăng lai điện. Phiên bản này có kích thước tương tự các phiên bản khác là dài 4,46 mét, rộng 1,825 mét và cao 1,62, chiều dài cơ sở 2,64 mét, khoảng sáng gầm 16,1 cm.

Thiết kế xe hiện đại với hệ thống đèn full LED bao gồm cả đèn sương mù, lưới tản nhiệt sơn kim loại và có thêm giá nóc, la-zăng loại 18 inch. Bên trong nội thất là màn hình giải trí lớn kích cỡ 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau, khoá thông minh, vô lăng 3 chấu thể thao tích hợp nhiều nút bấm tiện ích...

Sự kết hợp giữa động cơ xăng dung tích 1.8 lít cùng mô-tơ điện giúp phiên bản 1.8HV của Toyota Corolla Cross chỉ tiêu hao 4,2 lít/100km đường hỗn hợp. Kết quả này giúp Corolla Cross 1.8HV trở thành mẫu ô tô ‘ngốn’ ít xăng nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, giá bán Toyota Corolla Cross 1.8HV hiện đang ở mức 920 - 928 triệu đồng (tuỳ lựa chọn màu sắc).

Ô tô Toyota Corolla Cross 1.8HV chỉ tiêu hao 4,2 lít/100km đường hỗn hợp.



Toyota Corolla Altis 1.8HV

Toyota Corolla Altis 1.8 HEV là phiên bản cao cấp nhất có giá bán 860 triệu đồng. Bản Corolla Altis 1.8HV được Toyota lắp máy xăng 1.8 (mã 2ZR-FXE) công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng môtơ điện công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm tương tự hệ động lực hybrid Toyota sử dụng trên Corolla Cross. Mức tiêu hao nhiên liệu của Corolla Altis 1.8HV khi vận hành trong điều kiện đường hỗn hợp chỉ vào khoảng 4,50 lít/100km.

Toyota Camry 2.5HV

Sedan hạng D - Toyota Camry là mẫu xe thứ 3 của Toyota góp mặt trong danh sách những mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất tại thị trường Việt Nam.

Toyota Camry 2.5HV là bản cao cấp nhất trong dòng xe Camry hiện nay, sở hữu động cơ xăng 2.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 178 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Camry 2.5HV chỉ khoảng 4,60 lít/100km. Phiên bản này hiện có giá niêm yết lên tới 1,441 tỉ đồng.

Suzuki Ertiga hybrid

Suzuki mới đây cũng chính thức giới thiệu xe hybrid tại thị trường Việt Nam là Ertiga. Suzuki Ertiga hybrid được xem là mẫu MPV hybrid bình dân đầu tiên có mặt tại thị trường.

Xe được nâng cấp nhẹ về ngoại hình ở các chi tiết như mặt ca lăng trên phiên bản mới lớn hơn so với thế hệ trước, đi kèm với đó là họa tiết trên lưới tản nhiệt cũng được thiết kế hiện đại hơn. Phía sau xe được bổ sung thêm thanh nẹp mạ crom mới trên cửa cốp, nằm sát với cửa kính. Đi cùng đó là bộ mâm hợp kim với thiết kế 7 chấu trên thế hệ cũ.

Theo Suzuki Việt Nam, Ertiga 2022 sử dụng khối động cơ Smart Hybrid mới, gồm một động cơ xăng dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực, kết hợp cụm pin lithium-ion và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). Nhờ vậy, dù không phải mẫu xe hybrid bình dân tiết kiệm nhiên liệu nhất song Suzuki Ertiga 2022 là mẫu MPV tiết kiệm nhất. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khi đi trong phố chỉ từ 5,95 lít/ 100 km. Ngoài đô thị, xe tốn từ 5,05 lít/ 100 km và kết hợp từ 5,38 lít/ 100 km.

Nissan Kicks

Từ đầu tháng 2, giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu thông báo nhận đặt cọc Nissan Kicks 2022 với mức giá dự kiến từ 650 triệu đồng. Điều đáng nói, Nissan Kicks 2022 sẽ có phiên bản hybrid sử dụng động cơ hybrid e-Power.

Công nghệ e-Power phát triển từ hệ thống truyền động điện của Nissan Leaf. Về cơ bản Nissan Kicks e-Power chạy hoàn toàn bằng điện EV, với động cơ điện EM57 dẫn động cầu trước, công suất 127 mã lực, mô-men xoắn cực đại 260 Nm, đi kèm bộ pin 1,57 kWh. Tuy nhiên, thay vì sạc thông thường qua việc cắm điện, bộ pin lấy nguồn từ động cơ đốt trong 1,2 lít, ba xi-lanh công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 103 Nm. Xe có bốn chế độ lái gồm Normal, S, Eco và EV.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nissan Kicks là ô tô hybrid bình dân có mức tiêu thụ trong đô thị rất ấn tượng, chỉ 2,2 lít/ 100 km. Ở chu trình kết hợp, xe cũng chỉ tiêu tốn 4,6 lít/ 100 km. Nhưng mức tiêu thụ theo thử nghiệm chu trình ngoài đô thị của xe lại lớn nhất phân khúc ô tô hybrid bình dân, lên tới 6,1 lít/ 100 km.

