Những mẫu ô tô giá hấp dẫn sở hữu công nghệ an toàn cao

Ngày nay, những người mua xe ô tô không chỉ chú ý đến một chiếc xe bắt mắt, nhiều tiện nghi, mà còn đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của chiếc xe.

An toàn rõ ràng đang trở thành tiêu chuẩn mới, các nhà sản xuất ô tô tích hợp các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, camera lùi như các tính năng tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới của họ. Dù đang tìm kiếm một chiếc xe kinh tế hay sang trọng thì nên để mắt tới một số mẫu ô tô an toàn dưới đây:

Honda Civic 2017 (giá khoảng 870 triệu)

Không có gì bất ngờ khi Honda Civic 2017 nằm trong danh sách bởi NHTSA từng cấp cho mẫu xe này chứng nhận an toàn 5 sao nhờ xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra va chạm phía trước, phía sau và bên hông.

Honda đã trang bị cho chiếc Civic 2017 những công nghệ hỗ trợ người lái thông minh như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn,... Hệ thống túi khí trên Civic 2017 cũng được đánh giá là hoạt động tốt.

Mẫu Honda Civic 2017 thuộc thế hệ thứ 10 cũng được bán tại Việt Nam từ năm 2017. Mới nhất thế hệ thứ 11 cũng được ra mắt khách Việt với giá cao nhất là 870 triệu đồng.

Honda Civic 2017 sở hữu nhiều tính năng an toàn cao. Ảnh minh họa



Subaru Impreza 2017 (17.500 USD)

Subaru Impreza là chiếc sedan khác đến từ Nhật Bản có điểm cao nhất cho các bài kiểm tra trực diện, va chạm bên hông và lật xe. Subaru Impreza 2017 được làm mới về ngoại hình cùng các tính năng an toàn mới nhất.

Chỉ với mức giá khoảng 17.500 USD, Impreza 2017 là mẫu xe miễn chê về độ an toàn nếu so với các xe khác cùng mức giá. Tuy nhiên, mẫu sedan này lại không được đánh giá cao về sức mạnh động cơ cũng như chất lượng nội thất.

Tại Việt Nam, Impreza thuộc dạng hàng hiếm do kén người sử dụng và đã ngừng bán sau vài năm ra mắt (từ 2011), đến nay thế hệ mới của xe được dự đoán sắp trở lại vào cuối năm 2022 nhưng nhiều khả năng chỉ phục vụ cho số lẻ người yêu thích tốc độ.

Mazda 3 2017 (17.000 USD)

Mazda 3 là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khi là một trong những chiếc sedan an toàn nhất. Và khác với đồng hương Subaru Impreza, Mazda 3 đời 2017 lại được đánh giá cao cả ở kiểu dáng thiết kế, sức mạnh cũng như độ hoàn thiện trong khoang nội thất.

Mazda 3 cũng được NHTSA trao 5 sao về độ an toàn trên đường. Các tính năng hỗ trợ người lái trên Mazda 3 2017 bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù nâng cao và nhiều tính năng khác.

Tại Việt Nam, Mazda 3 đã từng nhiều năm nằm trong danh sách xe bán chạy. Hiện giá của Mazda 3 dao động từ 669 triệu - 789 triệu đồng.

Chevrolet Sonic 2018 (15.000 USD)

Chevrolet Sonic ra đời vào năm 2012 để thay thế cho Aveo. Sonic đời 2018 được đánh giá cao khi có khả năng xử lý tốt, chính xác trên đường và một loạt tính năng an toàn, chống va chạm hiệu quả.

Bên cạnh đó, giá bán rẻ (chỉ khoảng 15.000 USD), khả năng tiết kiệm nhiên liệu và nội thất rộng rãi cũng là điểm cộng của mẫu sedan hạng B này.

Toyota Yaris iA 2019 (16.000 USD)

...

Toyota Yaris iA được đánh giá là một chiếc sedan thực dụng, rộng rãi, giá cả phải chăng và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài vẻ ngoài thể thao, chiếc xe này còn mang đến khả năng xử lý linh hoạt. Động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh của nó có thể tạo ra công suất 106 mã lực để lái xe an toàn.

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn được trang bị trên mẫu xe này có thể kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh điện tử, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, 6 túi khí,...

Ford Focus SE 2018 (13.000 USD)

Ford Focus 2018 là mẫu xe vượt tầm giá với đầy đủ sức mạnh, sự an toàn và nhiều tính năng kết nối người lái như Apple CarPlay/ Android Auto.

Mẫu xe này đã nhận được điểm từ NHTSA khi kiểm tra an toàn. Các tính năng bao gồm: Túi khí cho tất cả ghế, ABS bốn bánh, hệ thống hỗ trợ và kiểm soát lực phanh điện tử,...

Tại Việt Nam, mẫu xe cỡ C Focus đã dừng lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương từ tháng 6/2019 do doanh số bán thấp và một vài lùm xùm liên quan đến lỗi hộp số trong quá khứ.

Hyundai Elantra 2020 (18.000 USD)

Hyundai Elantra 2020 cũng được đánh giá là một trong những mẫu xe an toàn nhất, đặc biệt là khả năng chống va chạm và bảo vệ hành khách khi vượt qua các bài thử được NHTSA đưa ra.

Ở mẫu xe này sở hữu hệ thống túi khí tiên tiến, hệ thống chống bó cứng phanh, kiểm soát độ bám đường và cân bằng điện tử. Ngoài ra trên Elantra 2020 còn có sẵn hệ thống theo dõi áp suất lốp, cảnh báo tránh va chạm phía trước,...

Kia K5 2021 (19.000 USD)

Kia K5 là chiếc sedan có kiểu dáng sắc sảo, hiện đại và độ an toàn cao. Tất nhiên, giá của K5 cũng cao nhất trong số những xe trong danh sách này, ở mức 19.000 USD.

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên xe như camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha chiếu sáng tự động,... giúp chiếc sedan này được xếp hạng an toàn 5 sao của NHTSA.

Nissan Sentra SV 2021 (18.000 USD)

Mẫu sedan hạng C Nissan Sentra thế hệ thứ 8 được thiết kế lại và tinh chỉnh động cơ. Theo đó, khối động cơ 4 xi lanh 2.0 lít cho công suất 149 mã lực, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Hệ thống treo độc lập và hệ thống lái trợ lực điện nhạy bén cũng được giới chuyên gia đánh giá cao.

Không những vậy, cả NHTSA và IIHS đều đánh giá chiếc xe này đạt điểm tốt cho các bài kiểm tra va chạm và bảo vệ hành khách. Xe được trang bị tiêu chuẩn với phanh khẩn cấp tự động, màn hình hiển thị điểm mù và đèn chiếu sáng tự động.

Nissan Altima 2019 (16.000 USD)

Mặc dù Nissan Altima có thể không sang trọng hoặc thể thao như các đối thủ khác trong cùng phân khúc như Toyota Camry hay Honda Arcord nhưng nó vẫn được xếp hạng cao trong số những chiếc sedan hạng trung an toàn nhất.

IIHS cho Altima 2019 điểm an toàn 9,5/10 trong các bài kiểm tra va chạm, bao gồm cả va chạm phía trước, phía sau và từ bên hông. Có được điều này là do Nissan Altima có thiết kế mui xe mạnh mẽ với khung gầm và hệ thống bảo vệ va chạm vượt trội.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn