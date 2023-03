Những 'đại gia' nào đang rót tiền để F88 cho vay cầm cố?

Ngày 6/3, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phong tỏa tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) là trụ sở chi nhánh Công ty F88 để khám xét phục vụ công tác điều tra các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Về phía Công ty CP kinh doanh F88, sáng 7/3, phía công ty đã có thông cáo chính thức về sự việc này. Theo đó, ban lãnh đạo công ty F88 cho biết đã chỉ đạo các phòng ban quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc. "F88 cam kết có biện pháp xử kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của công ty, không tuân thủ quy định pháp luật", ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc F88, nêu rõ trong thông cáo.

Đồng loạt các chi nhanh và trụ sở của F88 tại TP HCM bị cơ quan chức năng kiểm tra.



F88 thành lập từ năm 2013 và được giới thiệu là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. F88 cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho những khách hàng dưới chuẩn ngân hàng và các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức tài chính ngân hàng, như: cho vay siêu nhanh cầm cố bằng ôtô; xe máy, giấy đăng ký ôtô, đăng ký xe máy, điện thoại, laptop...

Theo Người Lao Động đưa tin, từ năm 2017-2018, F88 gọi thành công vòng gọi vốn đầu tiên (serie A) từ quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng tiếp theo (serie B) từ quỹ Granite Oak liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận được khoản huy động 70 triệu USD từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London).

F88 vừa huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD từ đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Người Lao Động)



Mới đây nhất, F88 vừa huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với 2 nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). Trong đó, Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn lần này. Đây là khoản đầu tư thứ 3 từ các quỹ của Mekong Capital vào F88, sau hai đợt đầu tư đã được công bố trước đó vào năm 2017 và 2020.

Năm 2022, F88 đã được Trung tâm tài chính toàn diện (Center for Financial Inclusion) xếp hạng và cấp Chứng chỉ Bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025.

