Những chi tiết xa xỉ bậc nhất trên Lạc Hồng 900 LX

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Lạc Hồng 900 LX gây ấn tượng với ngoại hình bề thế toát lên khí chất uy quyền. Mẫu xe sang của VinFast có kích thước vượt trội: Dài hơn 5,3 mét, trục cơ sở 3.349 mm, cùng những đường nét tôn lên dáng vẻ uy nghiêm.

Điểm nhấn đặc biệt ở đầu xe là logo hình chim Lạc được mạ vàng sáng lấp lánh. Biểu tượng quyền uy vừa gợi nhắc tinh hoa văn hoá Việt, vừa thể hiện khát vọng bay cao, bay xa.

Cụm ca-lăng trên Lạc Hồng 900 LX có thiết kế dựng đứng với họa tiết mô phỏng trống đồng Đông Sơn và hình ảnh hàng tre tạo nên sự khác biệt. Đây không chỉ là chi tiết thẩm mỹ mà còn gửi gắm tinh thần dân tộc, khiến chiếc SUV sang trọng mang đậm màu sắc Việt Nam.

Không gian bên trong xe sử dụng gỗ Golden Nanmu - loại gỗ hiếm từng được dùng trong hoàng cung, nay được đánh giá có giá trị hơn cả vàng. Với vân gỗ ánh kim độc đáo và độ bền gần như vĩnh cửu, đây chính là chi tiết nâng tầm đẳng cấp “dinh thự di động”.

Ghế da Nappa cao cấp với logo chim Lạc thêu chỉ vàng trên tựa đầu và lưng ghế thể hiện sự tỉ mỉ trong chế tác. Các chức năng sưởi, làm mát và bệ tỳ chân cho ghế thương gia biến mỗi hành trình trên Lạc Hồng 900 LX thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

...

Khoang hành khách được tách biệt với buồng lái nhờ vách ngăn kính cách âm, tích hợp rèm điện và hệ thống điện đàm hiện đại. Không gian phía sau trở thành phòng khách di động, nơi chủ nhân có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi với sự riêng tư tuyệt đối.

Tay nắm cửa, bệ cửa, vô lăng, cửa gió điều hoà… đều được mạ vàng thật, phản chiếu lấp lánh ở mọi góc nhìn. Công đoạn này được các nghệ nhân Việt chế tác tỉ mỉ, khẳng định sự xa hoa vốn chỉ dành cho giới thượng lưu.

Hàng ghế sau chỉnh điện độc lập 10 hướng, nhớ 2 vị trí, tựa lưng ngả sâu kèm bệ tỳ chân. Nhiều khách hàng trải nghiệm nhận xét, độ thoải mái của Lạc Hồng 900 LX có thể sánh, thậm chí vượt những dòng Maybach danh tiếng.

Đặc biệt, Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7, có khả năng chống súng trường AK-47, chịu mìn và lựu đạn. Trung tâm kiểm thử hàng đầu Beschussamt Ulm của Đức đã thử nghiệm với hàng trăm phát đạn và nhiều vụ nổ trực tiếp vẫn không xuyên thủng được lớp vỏ chống đạn. Đây là tiêu chuẩn bảo vệ vốn chỉ thấy trên các xe nguyên thủ.

Vào dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, mẫu xe sang của VinFast cũng đã được lựa chọn để phục vụ đưa đón hàng loạt nguyên thủ quốc tế.

Theo nhiều chuyên gia, việc VinFast ra mắt Lạc Hồng 900 LX không chỉ mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam vào nhóm rất ít quốc gia có năng lực tự chủ sản xuất xe nguyên thủ. Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam có thể tạo ra một siêu phẩm vừa sang trọng, vừa mang bản sắc dân tộc, sánh ngang cùng những tên tuổi lớn nhất thế giới.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giadinhonline.vn