Hình ảnh xe Lạc Hồng vừa được VinFast bàn giao để đưa đón nguyên thủ quốc tế dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 27-8, VinFast đã bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - cho Bộ Ngoại giao để phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh2-9.

Đây là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn.

Mẫu xe VinFast "Lạc Hồng"

Hai phiên bản VinFast Lạc Hồng 900 LX

Điểm chung của cả hai phiên bản: Tiêu chuẩn và chống đạn là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế với logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam.

Nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công, với sự tài khéo, tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian tiện nghi với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tỳ chân đẳng cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Phẩn sau của xe

...

VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn

Riêng phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới.

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Theo VinFast, Lạc Hồng 900 LX được truyền cảm hứng từ huyền tích "con Lạc cháu Hồng" - nguồn cội dân tộc, là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, nơi từng đường nét đều là sự hội tụ của tinh hoa di sản với đẳng cấp toàn cầu.

Tác giả: Nguyễn Hải. Ảnh: VinFast

Nguồn tin: Báo Người lao động