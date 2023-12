Nhóm thanh niên cầm hung khí đập vỡ kính xe tải trên quốc lộ ở Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe tải trên quốc lộ ở Nghệ An

Sáng 18/12, theo tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị đang làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên chặn đầu một ô tô tải và đập phá làm chiếc xe này bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17/12, trên quốc lộ 46, qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên (khoảng 4-6 người) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy chặn đầu xe, đuôi xe. Bất ngờ bị bị bao vây, tài xế xe tải chỉ biết đánh lái để thoát nạn. Tuy nhiên, nhóm thanh niên hung hãn dùng hung khí đánh mạnh vào phía tài xế ngồi làm kính ô tô bị vỡ nát.

Ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên chặn đầu và đập phá ô tô tải.

"Trong nhóm này có cả các học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương", ông An cho biết thêm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị đã bắt giữ 5 đối tượng ném vỡ kính nhiều xe khách giường nằm khi các xe này đi trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Kh (SN 2005), Nguyễn Bảo Ng. (SN 2005, cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) và Phạm Hoàng Ng. (SN 2009), Võ Huy Th. (SN 2007), Nguyễn Anh T. (SN 2008), cùng trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khoảng 0h10 ngày 3/3, anh H.V.P. (SN 1980), trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành đang lái xe khách giường nằm di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe. Rất may không có hành khách nào bị thương.

Sau khi nhận được đơn trình báo của lái xe H.V.P, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h cùng ngày Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã nhặt đá ném vào 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News