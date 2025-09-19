Nhóm người Lào lĩnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma túy

Ngày 18/9, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến đối với 5 bị cáo, gồm: Tik Xayasane (SN 1972); Lembi Kingvannouvong (SN 1990); Sisamout Sisomboun (SN 1996); Sengphet Keosevan (SN 1996) và Sengphet Keonouvong (SN 1986), tất cả đều quốc tịch Lào, bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, từ ngày 27/3/2024 đến ngày 30/3/2024, 5 bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy loại methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Lao Bảo (Quảng Trị) để nhận tiền công.

Toàn cảnh phiên toà xét xử trực tuyến 5 bị cáo. Ảnh: Hạnh Thuý.



Trong đó, Sengphet Keosevan là người biết tiếng Việt, trực tiếp nhận xe ô tô bên trong có ma túy, cùng với Tik Xayasane là người biết tiếng Việt làm người phiên dịch, phục vụ ăn ở trên đường đi; Sengphet Keosevan còn là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo; Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun là lái xe.

Đến ngày 30/3/2024, khi đến Km 73 Quốc lộ 9 (Lao Bảo, Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ, gồm: 99.946,42g methamphetamine, 1 xe ô tô Toyota Hiace BKS nước ngoài số 6689, nhiều túi xách, vali, điện thoại di động, hộ chiếu, ngoại tệ, tiền mặt (VNĐ, Kíp Lào, USD, Won Hàn Quốc).

Lực lượng đánh án vây bắt các đối tượng vận chuyển 100kg ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.



Quá trình điều tra, Tik Xayasane; Sisamout; Lembi và Keosevan khai nhận, ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai 01 lần đi cùng Lembi và Keosevan để cùng vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt tất cả 5 bị cáo nói trên với mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự (Sửa đổi, bổ sung năm 2025).

