Nhóm giang hồ nổ súng tại tiệc nhậu

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang làm việc với những người liên quan, truy bắt nhóm nghi can nổ súng tối 3 hôm trước.

Hiện trường vụ nổ súng được camera an ninh ghi lại. Video: Người dân cung cấp

Tối 5/4, anh An, 33 tuổi, đang nhậu ở nhà bạn tại xã Tân Hương cùng anh Long, 26 tuổi, thì khoảng 6 thanh niên mang súng ngắn, mã tấu xông vào. Một người trong nhóm này nổ súng, đạn trúng bụng anh Long.

Anh An cùng nhóm bạn hất bàn, chống trả nhưng vẫn bị nhóm này dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng. Nhóm nạn nhân bỏ chạy, bị họ truy đuổi, nổ súng, la hét "giết nó". Gây án xong nhóm người lên xe rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Tác giả: Nam An

