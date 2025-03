Nhiều sai sót trong triển khai cao tốc nối Hà Tĩnh với Quảng Bình

Thi công hầm Đèo Bụt thuộc dự án đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng.



Đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 55,34 km, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6 tới. Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính gồm gói thầu XL01 (thi công đoạn Km568+200 – Km600+700) do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Công ty CP 484 – Công ty CP Xây lắp 369 – Công ty CP 479 Hòa Bình đảm nhận thi công, giá trị hợp đồng hơn 4,7 ngàn tỷ đồng. Gói thầu XL02 (thi công đoạn Km600+700 – Km624 + 228,79) do nhà thầu Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành – Công ty CP LIZEN đảm nhận, giá trị gói thầu hơn 5 ngàn tỷ đồng. Trong quá trình quản lý thi công tại dự án, Ban QLDA 6 và các đơn vị có liên quan còn để xảy ra một số tồn tại, sai sót do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan.

Cụ thể, đối với công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, các phòng thí nghiệm hiện trường chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, như biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu được thí nghiệm. Việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện sử dụng cho công trình còn nhiều sai sót. Trong đó, một số biên bản lấy mẫu không thể hiện nguồn gốc mẫu, vị trí lấy mẫu chưa phù hợp; một số thiết kế bê-tông ghi nhầm lẫn mác thiết kế, không ghi rõ hạng mục sử dụng hoặc ghi chưa phù hợp so với quy định của chỉ dẫn kỹ thuật; cống đúc sẵn tại nhà máy chưa có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, chưa kiểm tra đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

Đối với việc tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình thì một số hồ sơ nghiệm thu viện dẫn sai một số tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu; mâu thuẫn, sai lệch về thời gian thực hiện một số công việc; nội dung nghiệm thu thiếu thông tin, tài liệu; có nội dung chưa phù hợp theo chỉ dẫn kỹ thuật; hồ sơ nghiệm thu và bản vẽ hoàn công chưa thống nhất; công tác quan trắc và thi công xử lý đất yếu còn nhiều tồn tại, sai sót...

Thi công xây lắp gói thầu LX01.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình thực hiện kiểm định còn tồn tại như: để các cán bộ thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quyết định thành lập; không thực hiện kiểm định chất lượng vật liệu đầu vào đối với các hầm chui dân sinh theo đề cương được phê duyệt; không có kiểm định vật liệu cho bê-tông phun (hạng mục quan trọng của hầm); báo cáo kết quả kiểm định còn áp dụng sai tiêu chuẩn được duyệt để thí nghiệm.

Ban QLDA 6 chưa theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của tư vấn giám sát; có tư vấn giám sát thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ, ký hồ sơ không đúng nhiệm vụ phân công; trong quá trình giám sát, chưa rà soát, hướng dẫn nhà thầu thống nhất trong việc lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán, còn để xảy ra tồn tại, sai sót trong công tác quản lý chất lượng, tính toán khối lượng nghiệm thu.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý các sai sót phát sinh, Thanh tra yêu cầu rà soát công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư; đánh giá, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tư vấn thiết kế về những tồn tại sai sót do nguyên nhân chủ quan dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh thiết kế...

Thanh tra cũng yêu cầu xử lý vi phạm về kinh tế hơn 34,6 tỷ đồng, trong đó nội dung vi phạm tại gói thầu XL01 hơn 6,1 tỷ đồng gồm khối lượng nghiệm thu giảm so với hợp đồng nghiệm thu thanh toán sai khối lượng hơn 4,6 tỷ đồng; nghiệm thu chưa giảm trừ khối lượng buồng cứu hỏa, chân khay gia cố mái ta-luy không thi công trong đơn giá tổng hợp hơn 1,4 tỷ đồng.

Nội dung vi phạm tại gói thầu LX02 hơn 28,5 tỷ đồng gồm giảm trừ khối lượng so với hợp đồng do thay đổi giải pháp xử lý đất yếu và chiều sâu xử lý một số phân đoạn, nghiệm thu thanh toán sai khối lượng hơn 19,3 tỷ đồng; nghiệm thu khối lượng bê-tông C30 đầu cọc không thống nhất giữa các gói thầu, thiếu hồ sơ nghiệm thu cửa lọc ngược tầng đệm cát hơn 9,2 tỷ đồng.

