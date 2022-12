Nhiều nhà dân bị biến thành "hầm" không nằm trong mốc giải phóng mặt bằng?

Liên quan đến tình trạng nhà dân tại thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thấp hơn mặt quốc lộ 15A bởi việc thi công nâng cầu ô tô thuộc dự án sửa chữa kênh Linh Cảm, phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, để tìm hiểu thêm những vấn đề xung quanh.

Nhà của ông Phan Đình Ngọc như bị biến thành "căn hầm" (Ảnh: Dương Nguyên).



Ông Chương cho hay thời gian qua, chính quyền xã nhiều lần nhận được đơn phản ánh của các hộ dân về vấn đề trên. Sau đó, UBND xã đã gửi những kiến nghị đến UBND huyện Can Lộc.

UBND huyện Can Lộc gửi văn bản đề nghị phía ban quản lý dự án và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh về kiểm tra, xem xét, giải quyết cho người dân. "Đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng chưa giải quyết được", ông Chương thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cuộc sống 19 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đang trong tình trạng đảo lộn. Mùa mưa, nước, đất, đá tràn vào, dân không ở được, phải sơ tán đi khu vực khác.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều hộ dân lo lắng khi khó ra, vào nhà vì đường cao hơn, cửa như bị bịt kín. "Mong rằng các cơ quan, ban, ngành có liên quan sớm giải quyết cho người dân", ông Chương nói.

Ông Ngọc phải thiết kế cầu thang tạm để ra vào nhà (Ảnh: Dương Nguyên).



Vị chủ tịch xã cũng cho rằng khi xây dựng dự án kênh Linh Cảm và nâng cao cầu ô tô, đơn vị thi công đã làm "ẩu".

Cụ thể, theo ông Chương, đơn vị thi công dự án có làm hệ thống kênh mương tiêu thoát nước nhưng hạng mục này có thể vì không đúng với thiết kế nên lại bị lấp đi. Việc này đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Ngoài ra, việc nâng cầu khiến mặt quốc lộ 15A cao hơn so với ban đầu cũng ảnh hưởng đến đường dân sinh và lối đi sản xuất của người dân.

Ông Trần Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, huyện đã nắm rõ phản ánh và thấu hiểu những nỗi khổ, sự vất vả mà người dân đang phải gánh chịu.

"Huyện có tổ chức kiểm tra và báo cáo, đề xuất tỉnh cùng các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho người dân. Có 19 hộ bị ảnh hưởng nhưng không nằm trong mốc giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cần xin chủ trương của tỉnh để thực hiện. Tỉnh cũng đang rà soát lại để cử các ngành kiểm tra", ông Sơn nói.

Nhiều hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng đều nằm ngoài mốc giải phóng mặt bằng (Ảnh: Dương Nguyên).



Như Dân trí đã phản ánh, nhà của nhiều hộ dân thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc) bỗng nhiên thấp hơn mặt quốc lộ 15A từ 1m đến hơn 2m sau khi hạng mục cầu ô tô số 9, nằm trong Dự án nâng cấp kênh chính Linh Cảm (thuộc hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, giai đoạn 2) hoàn thành.

Có nơi mặt đường cao hơn nhà dân 2,4m. Thực trạng khiến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Nhiều hộ có ki-ốt buôn bán mặt bằng quốc lộ 15A đều bị ảnh hưởng vì thấp trũng. Người dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị, cầu cứu cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.

Your browser does not support the video tag.

Dự án nghìn tỷ đi qua, nhà dân thành "hầm", tát nước mưa cả ngày không hết (Video: Dương Nguyên).

Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 1.485,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây dựng mới kênh Hương Sơn và kênh cầu Động. Tại huyện Can Lộc, kênh chính Linh Cảm qua 10 xã: Thường Nga, Phú Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Vĩnh Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc với tổng chiều dài là 18,774km. Tại thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), hạng mục cầu ô tô số 9 thuộc dự án trên sau khi hoàn thành cao hơn cầu cũ. Do đó, đường dẫn hai bên cầu cao hơn nhà dân. Theo UBND xã Phú Lộc, dự án triển khai từ năm 2021 đến nay chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 19 hộ dân.

