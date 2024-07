Nhiều hoạt động ý nghĩa của Viện khoa học hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh

Tin Hà Tĩnh

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024), chiều 21/7, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự - Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.