Nhiều cánh rừng ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão

Theo thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 đã làm ảnh hưởng đến hơn 28.300 ha rừng nguyên liệu; trong đó, của các chủ rừng là khoảng 13.900 ha, rừng của các hộ gia đình quản lý khoảng 14.400 ha. Diện tích này bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau; trong số diện tích bị hư hại từ 50 - 90% thì khó có khả năng khôi phục nên cần sớm được tận thu, số diện tích bị thiệt hại nhẹ hơn thì có biện pháp khôi phục lại. Bão số 5 cũng khiến hàng nghìn ha rừng phòng hộ bị đổ gãy.

Những cánh rừng phòng hộ ở Hồng Lĩnh "tan tác" sau bão.



Các địa phương có diện tích rừng bị ảnh hưởng nặng nề như xã Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, xã Cổ Đạm, xã Đan Hải, xã Lộc Hà, xã Cẩm Duệ, xã Thạch Xuân… Việc nhiều cánh rừng phòng hộ, rừng sản xuất bị bão quật gãy ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng bảo vệ môi trường sinh thái, cũng như nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết, hiện đơn vị quản lý gần 10.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 3.000 ha cây thông nhựa thuần loài, còn lại là cây keo tràm, bạch đàn và cây bản địa. Bão số 5 đã khiến gần 4.600 ha rừng bị gãy đổ, hư hỏng, trong đó có hàng trăm ha rừng bị thiệt hại trên 70%.

Nhiều diện tích rừng ở Hồng Lĩnh bị thiệt hại trên 70%.



“Đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại và duy trì bảo vệ hiện trường, phòng ngừa việc lợi dụng sự cố thiên tai để thu gom, chặt phá rừng trái quy định. Đối với những diện tích rừng mức độ thiệt hại trên 70% sẽ được thu gom, thanh lý cây bị gãy đổ, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền cấp nguồn kinh phí để kịp thời trồng bổ sung, khôi phục lại rừng. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định”, ông Nguyễn Phi Quỳnh, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết.

Những cánh rừng phi lao ở xã Lộc Hà cũng bị bão quật gãy đổ ngổn ngang.

Còn tại xã Lộc Hà cũng là một trong những địa phương có nhiều rừng thiệt hại do bão số 5 gây ra vừa qua, làm hư hại gần 236 ha rừng các loại, chủ yếu là phi lao, keo, tràm, bạch đàn... Hiện nay, các cánh rừng của xã ven biển này cây cối đang trong tình trạng xơ xác, thân bị khô héo, dưới mặt đất có thảm thực bì mới khá dày cành, lá khô… nên chỉ cần một chút bất cẩn là có thể gây ra cháy rừng, nhất là những điểm gần khu dân cư, đền chùa, khu nghĩa trang khó kiểm soát nguồn lửa.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Lộc Hà cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân gần rừng và các chủ rừng nâng cao tinh thần phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), sớm hoàn tất hồ sơ thủ tục để thực hiện tận thu và thường xuyên theo dõi bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra, địa phương này cũng đang phối hợp với kiểm lâm địa bàn kiểm tra, đánh giá tình hình, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy.

Những gốc phi lao bị bão quật gãy chỉ còn trơ lại gốc.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung hướng dẫn người dân thu gom các cây bị ảnh hưởng, cũng như tìm phương án để phục hồi lại rừng.



Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã có hướng dẫn triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất lâm nghiệp sau bão số 5 để người dân, doanh nghiệp, các ban phòng hộ chủ động khai thác, thu gom, tái sản xuất rừng hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay việc khôi phục lại những diện tích rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đang gặp nhiều khó khăn.

