Nhắn tin với người phụ nữ khác, chồng bị vợ cầm dép tát tới tấp

Sự việc được ghi lại tại thị trấn Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cụ thể, một người phụ nữ đang phạt chồng mình sau khi cô bắt gặp anh ta trò chuyện với những người phụ nữ khác.

Trong clip, người đàn ông đang quỳ gối trên 4 lon nước, tay cầm tấm biển ghi "Vợ ơi, anh sai rồi". Trong khi đó, người phụ nữ dùng dép tát vào mặt người đàn ông rồi hỏi anh ta: "Sau này anh có trò chuyện với những người phụ nữ khác nữa không? Anh có sai không?".

Lúc này, người đàn ông chỉ biết ngoan ngoãn trả lời mà không dám làm trái ý vợ.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cho rằng, việc người chồng nhắn tin với người phụ nữ khác là sai nhưng người vợ cũng không nên ra tay mạnh như vậy.

