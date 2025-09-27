Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Trong nước

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định lãnh đạo ở nhiều địa phương

Trong tuần qua, nhiều cá nhân được bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức vụ quan trọng tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ninh,…

TIN LIÊN QUAN

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP