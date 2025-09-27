Tác giả: Thiên Kim - A.Thanh
Nguồn tin: Báo Người Lao Động
Trong tuần qua, nhiều cá nhân được bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức vụ quan trọng tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ninh,…
Tác giả: Thiên Kim - A.Thanh
Nguồn tin: Báo Người Lao Động
Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định lãnh đạo ở nhiều địa phương
Hôm nay bão Bualoi mạnh thêm, khả năng vào Thanh Hóa - Quảng Trị tối mai
Bão Bualoi sẽ vào Biển Đông đêm nay, dự báo đi nhanh, hướng về miền Trung
'Không có vùng tối nào công tác kiểm tra không vươn tới được'
Bão số 9 Ragasa giảm xuống cấp 9, giật cấp 11, cách Móng Cái khoảng 120km
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mong họp ít, làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân