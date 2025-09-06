Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Trong nước

Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các bộ, cơ quan

TIN LIÊN QUAN

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP