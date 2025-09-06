Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

...
Tác giả: Anh Thanh - Hồ Hiếu
Nguồn tin: Báo Người lao động
Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các bộ, cơ quan
Làm rõ sai phạm, xử lý cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc
A50 và A80 chứng kiến những bài học công dân yêu nước không cần giáo án
Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ
Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển