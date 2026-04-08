Nhà máy nhiệt điện 2,2 tỷ USD tại Hà Tĩnh chính thức vận hành tổ máy số 2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO)

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư.

Đây là dự án FDI trọng điểm tại khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia. Sau khi vận hành toàn bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ vệ tinh đi kèm, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Được biết, tổ máy số 1 được vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025. Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1, với tổng công suất hơn 600MW.

...

Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC), được đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Các kết quả thử nghiệm, hiệu chỉnh theo điều kiện thực tế cho thấy công suất tin cậy ban đầu của Tổ máy số 2 đã đạt các thông số kỹ thuật, công suất theo quy định trong hợp đồng mua bán điện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia.

Hiện tại, Hà Tĩnh đã có Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang hoạt động ổn định. Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, nhà máy này đã hòa lưới quốc gia 1.102 triệu kWh, doanh thu đạt khoảng 1.841 tỷ đồng.

Trong quý 1/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu đạt sản lượng điện thương mại khoảng 1.800 triệu kWh, doanh thu khoảng 3.200 tỷ đồng. Đây được xem là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho hệ thống, duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: baoquankhu7.vn