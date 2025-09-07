Nguyên chủ tịch xã, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai bị khai trừ Đảng

Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã có thông tin về việc tổ chức kỳ họp thứ ba (sau sáp nhập), do bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì.

Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt tại các bản án có hiệu lực pháp luật.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì cuộc họp.







Cụ thể, có 4 trường hợp bị khai trừ: Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây, Đảng bộ xã Núi Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ông Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Thành ủy cũng cho ý kiến đối với một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/8, UBKT Thành ủy đã tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét kết quả giải quyết tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

