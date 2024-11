Người phụ nữ say rượu lái xe đâm người tình vì đi nhậu 4 ngày không về

Your browser does not support the video tag.

Nhận được tin báo, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Nong Prue đã đến bãi đậu xe của Đền Tung Klom-Tarn Man ở quận Bang Lamung của Pattaya, Thái Lan vào khoảng 1 giờ chiều ngày 4/11, để giải quyết vụ việc. Cặp đôi được xác định là Anurak, 42 tuổi và Phon, 57 tuổi, theo Thethaiger.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện Anurak bị thương ở đầu và bầm tím khắp cơ thể. Anh ta cởi trần, chỉ mặc quần jean dài và báo cáo bị đau dữ dội ở lưng.

Người phụ nữ lái ô tô đâm người tình.



Theo Anurak, Phon đã lái xe bán tải đâm vào lưng anh sau một cuộc cãi vã của những người yêu nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt. Anurak cáo buộc rằng Phon đã dùng đến bạo lực mỗi khi họ cãi nhau và sau đó anh ta đã bật khóc. Các nhân viên cứu hộ đã đưa Anurak đến bệnh viện.

Cách đó khoảng 200 mét, cảnh sát tìm thấy Phon trong chiếc xe bán tải màu cam của cô, nơi họ phát hiện ra một chai rượu rỗng. Người phụ nữ say xỉn tiếp tục chỉ trích người tình của mình về nhiều chủ đề khác nhau. Phon tiết lộ rằng cô có một người chồng sống ở nước ngoài và cô đang ngoại tình với Anurak.

Phon cho biết cô đã có mối quan hệ bí mật với Anurak khoảng bốn năm và đã chán ngấy với hành vi của anh ta. Cô tuyên bố đã tìm kiếm Anurak sau khi anh ta không về nhà trong bốn ngày và cuối cùng phát hiện người tình của mình đang uống rượu với bạn bè.

Phon thừa nhận đã đâm xe vào Anurak. Cô nói thêm rằng bạn bè của Anurak đã công khai xúc phạm cô, điều này khiến cô càng tức giận hơn.

Đồn cảnh sát Nong Prue đã buộc tội Phon lái xe khi say rượu. Hình phạt của cô có thể bao gồm án tù lên đến một năm và tiền phạt từ 10.000 đến 20.000 baht. Giấy phép lái xe của cô sẽ bị đình chỉ ít nhất sáu tháng hoặc có khả năng bị thu hồi.

Cảnh sát cho biết họ có thể đưa ra thêm cáo buộc chống lại Phon nếu Anurak muốn theo đuổi hành động pháp lý về những thương tích mà cô đã gây ra cho anh.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn