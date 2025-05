Người phụ nữ ở Thanh Hóa mua nguyên liệu 50.000 đồng/1 kg về "tự chế" mỹ phẩm bán kiếm lời

Ngày 24-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung (SN 1995, ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả".

Nguyễn Thị Dung và tang vật là những lọ mỹ phẩm được Dung tự pha chế, phối trộn để bán cho khách hàng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Thị Dung thường xuyên lên mạng xã hội Tiktok để livestream bán mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Nghi vấn đây có thể là đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh.

Qua kiểm tra tại nhà Dung thuê ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, vỏ mỹ phẩm rỗng và các dụng cụ dùng để sản xuất mỹ phẩm giả gồm, 3 máy trộn, 7 thanh quay máy trộn cùng nhiều dụng cụ dùng để pha trộn mỹ phẩm.

Tiến hành kiểm tra nhà ở của người này ở thôn Đồng Khang (xã Hợp Thắng), công an phát hiện, thu giữ 256 chai mỹ phẩm (gồm 24 loại mỹ phẩm khác nhau như: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da)… do Dung tự sản xuất; 122 lọ mỹ phẩm (gồm 5 loại mỹ phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ và giấy phép kinh doanh.

Theo Công an Thanh Hóa, Nguyễn Thị Dung đã sản xuất được cả ngàn lọ mỹ phẩm giả bán ra thị trường

Quá trình đấu tranh, Dung khai nhận khoảng tháng 12-2024, Dung đã tham gia hội nhóm chuyên mua bán mỹ phẩm trên mạng xã hội Facebook và liên hệ đặt mua mỹ phẩm về bán tại nhà qua Facebook. Sau đó, nhận thấy việc bán mỹ phẩm kiếm lời cao, khách hàng mua qua mạng lại không có nhiều hiểu biết về các mỹ phẩm, ham rẻ, nên Dung đã nảy sinh ý định làm giả các loại mỹ phẩm để bán kiếm lời.

Để thực hiện được hành vi của mình, Dung đã đặt mua các loại kem, serum và các chất pha trộn trên mạng xã hội với giá 50.000 đồng/1kg cùng với một số chất tạo màu, tạo mùi.

Sau đó sử dụng máy trộn cầm tay để khuấy, đánh, trộn cho các loại dung dịch này gần giống với các loại mỹ phẩm nguyên bản rồi bơm, đổ vào các chai lọ mỹ phẩm của các nhãn hàng đã sử dụng hết được thu mua từ trước đó.

Chỉ tính từ khoảng cuối năm 2024 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Dung đã bán trót lọt hơn 1.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, TP trong cả nước.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động