Người phụ nữ đứng giữ chỗ đỗ xe, quyết không cho ô tô đánh lái vào

Tranh cãi vì người phụ nữ đứng ở bãi đậu xe để giành chỗ

Trong video chia sẻ trên TikTok, một phụ nữ đang đứng trong một ô đỗ xe trống ở Southport, gần Surfers Paradise, Queensland, Úc. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đỏ cũng tiến vào ô đỗ.

Người phụ nữ mặc váy đen, đi dép xăng đan dường như đang "xí chỗ" cho chiếc xe của mình (do người khác điều khiển) ở gần đó. Cô ấy nhất quyết không chịu di chuyển, bất chấp xe đỏ bấm còi xin nhường đường.

Sau đó, người phụ nữ bắt đầu chỉ trỏ và la hét, nhưng chân vẫn không dịch chuyển.

Khi căng thẳng tiếp tục gia tăng, một người đàn ông đã đến gần, có vẻ là chồng của người phụ nữ váy đen. Cả hai cùng tranh cãi với người phụ nữ lái xe đỏ.

Có vẻ 1 không địch được 2, cuối cùng tài xế xe đỏ đã phải bỏ đi.

Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích hành vi của người phụ nữ "xí chỗ".

...

- Nhiều người cứ nghĩ Trái đất xoay quanh họ.

- Tôi sẽ ngồi lì trong xe, buộc họ phải tìm chỗ đỗ khác, sau đó lái xe đi và mỉm cười.

- Còn tôi sẽ ngồi trong xe cả ngày, bật nhạc lên thưởng thức, và xem ai kiên nhẫn hơn.

- Không có cơ hội nào đâu, tôi sẽ rời đi.

- Vì sao luôn có những người xấu tính thích chiếm chỗ vậy nhỉ?

Đây không phải lần đầu tiên bãi đỗ xe rơi vào cảnh bế tắc và tranh chấp chỉ vì vài ô trống. Năm 2021, một video TikTok đã lan truyền sau khi một người phụ nữ dắt chó từ chối di chuyển khỏi bãi đậu xe ở Mooloolaba, Sunshine Coast, Úc.

Người này đang giữ chỗ cho chiếc xe của chồng mình. Phải đến khi có người lạ xuất hiện khuyên giải, cũng như người chồng đã tìm được chỗ đỗ khác, người phụ nữ này mới chịu di chuyển.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ