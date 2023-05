Người lao động ở Hà Tĩnh nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng nóng trên 40 độ C

Những ngày vừa qua, tại Hà Tĩnh nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao từ 38 độ C đến 41 độ C. Theo dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong những ngày tới Hà Tĩnh tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ sáng sớm người dân tại TP Hà Tĩnh đã cảm nhận được nắng nóng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao. Người lao động chật vật, kiệt sức trong cái nóng 40 độ C để mưu sinh.

Tại các công trình giao thông, những tốp công nhân vẫn "đội nắng" để thi công.

Dù nhiệt độ đo được lên đến 42 độ C, thời tiết nắng nóng nhưng những người công nhân vẫn miệt mài với công việc của mình.

Những giọt mồ hồ lăn dài trên mặt

... Dù nắng nóng, người dân vẫn nỗ lực duy trì lao động, sản xuất.

Để đối phó với nắng nóng gay gắt, những người lao động tại các công trình phải khoác trên mình những chiếc áo có gắn quạt gió.

Gần 12h trưa, tại nhiều tuyến đường của TP Hà Tĩnh, những người lao động vẫn phải đội nắng ra đường mưu sinh

Nắng nóng nguy cơ chập điện có thể tăng cao, những người thợ điện luôn phải túc trực kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn.

Mặt đường nhựa hấp thụ ánh sáng mặt trời mạnh nên rất nóng. Lượng nhiệt này sau đó bức xạ trở lại làm nóng những lớp không khí trên mặt đường.

Tác giả: CẨM KỲ

Nguồn tin: daidoanket.vn