Người đi xe máy văng lên nóc ô tô sau cú đâm trực diện

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi lao thẳng vào đầu ô tô.

...

Cú va chạm mạnh khiến một người trên xe máy ngã lăn ra đường, người còn lại văng lên nóc ô tô. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, chiếc xe máy vỡ nát. Hai người đi xe máy bị thương.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/1, ở Bắc Giang và đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn