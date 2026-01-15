Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Ngày 15/01, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 01 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 12/01, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn (có trọng lượng khoảng 10 kg) đi lạc vào vườn nhà nên đã bắt lại, đồng thời thời trình báo cơ quan chức năng.

Khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Nhận được thông tin, UBND xã Hương Sơn nhanh chống phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Công an xã Hương Sơn lập biên bản tiếp nhận, bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn