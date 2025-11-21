3 người tử vong trong phòng trọ nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 20/11, tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Phan Văn Minh, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ 3 người tử vong là do mâu thuẫn tình cảm.

Căn phòng trọ nơi phát hiện 3 người tử vong.



Như Báo CAND đã thông tin, sáng 8/11, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy người đang làm thuê là chị T.T.L.T. (SN 1980, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) đến làm việc, gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên tìm đến phòng trọ.

Đến nơi thấy căn phòng trọ khóa cửa, gọi không có người trả lời, nghi có việc bất thường, chủ vựa dừa đã gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi kiểm tra bên trong, mọi người phát hiện có 3 người gồm: chị T. và con gái 12 tuổi cùng ông N.V.K. (SN 1984, ngụ xã Hòa Long) đã tử vong trong phòng trọ.

Kết quả giám định bước đầu nhận định bà T. tử vong vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ. Con gái bà T. là cháu N.N.B.T. (SN 2013) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp. Ông K. tử vong do suy hô hấp cấp, suy tim cấp và phù phổi cấp.



Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn