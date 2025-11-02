Người đàn ông đ/u/ối nư/ớc t/ử vo/n/g khi đi chăn trâu

Ngày 2/11, lãnh đạo xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa có người đàn ông tử vong do bị lật thuyền trong quá trình đi lùa trâu về nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng lúc 16h45 ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà.

Khi thuyền ra khu vực nước sâu không may bị lật nghiêng khiến ông Tr. rơi xuống hồ rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h sáng 2/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Tr. trong khu vực lòng hồ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong ngày 1/11, một chiếc xe tải lật nghiêng do đâm phải trâu. Cụ thể, tối 1/11, ô tô tải mang BKS 49C-227.xx chở rau củ di chuyển trên quốc lộ 1A, theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Hà Nội.

Khi xe tải di chuyển đến phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với 2 con trâu đang đi giữa đường.

Vụ tai nạn khiến ô tô tải lật nghiêng, chắn ngang quốc lộ, toàn bộ hàng hóa trên xe đổ ra đường, phương tiện hư hỏng nặng. Ngoài ra vụ việc cũng khiến 1 con trâu chết, con còn lại bị thương nặng, không thể đi lại.

Hiện trường vụ tai nạn.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị chức năng phân luồng giao thông, điều tra làm rõ.

