Xôn xao clip cô gái không mặc quần áo, nghi đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm

Theo nội dung trong video, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này không mặc quần áo, lội men theo hồ. Một lúc sau, người này dần di chuyển ra khu vực nước sâu hơn, có dấu hiệu mất kiểm soát và nghi bị đuối nước. Lúc đó, xung quanh khu vực hồ có khá đông người chứng kiến sự việc. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Lao động, sự việc nói trên xảy ra vào sáng thứ Bảy (ngày 25/10) - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh.

Khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Cô gái sau đó được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng nhanh chóng thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo.

Hiện danh tính cũng như sức khỏe của cô gái chưa được cơ quan chức năng công bố.

