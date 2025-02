Người đàn ông bán khỏa thân chạy nhảy rồi "đánh đu" trên dây điện

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, người đàn ông có tên viết tắt HDP đã gây ra sự hoảng loạn khi trèo lên lan can của khách sạn Calista Beach ở tỉnh Đông Nam Sulawesi, Indonesia vào tối ngày 17/2.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, vị khách chỉ mặc đồ lót đang đứng trên lan can của tòa nhà trước khi chạy trên các dây điện như người đi trên dây. Sau đó, anh ta nhảy như Superman và bám vào các dây cáp trong khi những người chứng kiến hoảng sợ la hét.

Người đàn ông đánh đu trên đường dây điện khiến nhiều người hoảng sợ la hét.

Cuối cùng anh ta đã bị bắt khi nhảy từ trên mái che của một cửa hàng xuống đất.

Phó cảnh sát trưởng Abdul Rahmat, trưởng phòng quan hệ công chúng của Cảnh sát khu nghỉ dưỡng Baubau, cho biết: "Người liên quan bị tình nghi có hành vi gây rối, thực hiện các hành động liều lĩnh và gây náo loạn trong cư dân".

HDP đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn