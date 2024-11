Cô gái la hét, "đánh đu" trên dây điện khiến 800 hộ dân gánh hậu quả

Your browser does not support the video tag.

Theo tờ Latestly, vụ việc xảy ra vào ngày 13/11, tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Một cô gái mặc áo đen, váy đỏ đã trèo lên trạm điện cao thế để nhảy múa mà không rõ nguyên nhân. Người này thậm chí còn đánh đu trên dây điện và hét lớn.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và cố gắng thuyết phục cô gái xuống nhưng người này tỏ ra kích động và không muốn hợp tác. Lo lắng cho sự an toàn của người phụ nữ, Công ty Điện lực Rocky Mountain cũng khẩn trương cắt điện, dẫn đến 800 hộ dân trong khu vực bị mất điện.

Người phụ nữ đánh đu trên đường dây điện.

Để đưa cô gái khỏi xuống, cảnh sát đã triển khai xe thang nhưng không thành công, họ buộc phải sử dụng vũ khí không gây sát thương để khống chế cô và đưa xuống an toàn.

Sau khi được giải cứu, cô gái được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần. Các chuyên gia hiện đang làm việc với cô nhằm cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cần thiết.

Sự cố khiến khu vực bị mất điện đã được khắc phục trước 1 giờ chiều cùng ngày. Đoạn clip ghi lại sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng.

