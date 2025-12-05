Người dân ở thủ phủ đào phai Hà Tĩnh lo mất vụ Tết vì đào chết hàng loạt

Những ngày đầu tháng 12-2025, phóng viên có mặt tại thủ phủ cây đào phai (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh), ghi nhận nhiều vườn đào của người dân cây chết hàng loạt, héo úa hoặc ngã đổ.

Ông Trần Bá Hoành, Phó chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, cho biết toàn xã có hơn 600 hộ dân trồng cây đào phai với diện tích khoảng 108ha.

Năm nay bão số 5 và bão số 10 diễn ra liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng đào. Hàng chục ngàn gốc cây cảnh đào các loại đã bị xoắn gốc, gãy, đổ ngã, chết khô, chiếm tới khoảng 50%. Trong đó 3 thôn có số diện tích cây cảnh đào phai bị thiệt hại nặng nhất là Kim Sơn, Xuân Sơn, Đồng Vĩnh; có hộ bị thiệt hại 300-400 gốc cây đào, với giá trị trên 150 triệu đồng.

Cũng theo ông Hoành, đào phai là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của nhiều hộ dân ở địa phương. Mỗi năm, thủ phủ đào phai cung cấp cho thị trường Tết hàng ngàn gốc đào các loại, giúp người dân thu về nhiều tỉ đồng.

Men theo con đường liên xã phóng tầm mắt lên các quả đồi, dễ dàng nhìn thấy cây đào chết khô, khiến những ngọn đồi vốn xanh tươi giờ trở nên lốm đốm màu vàng úa.

Theo những người trồng đào phai ở xã Toàn Lưu, đào bắt đầu chết từ sau bão Kajiki và bão Bualoi. Những cơn bão lớn đã làm hàng loạt cây đào gãy ngang thân, bật gốc; mưa và lũ sau bão khiến cây đào bị ngâm nước dài ngày dẫn đến úng rễ, héo úa.

... Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng cây đào phai, nhưng ông Trần Hựu (69 tuổi, xã Toàn Lưu) chưa bao giờ chứng kiến đào chết nhiều như năm nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Gia đình ông Hựu trồng hơn 100 gốc đào loại 2-3 năm tuổi nhưng đã có hàng chục cây chết, héo úa. Những cây sống cũng chưa có dấu hiệu trổ hoa, khiến gia đình ông rất lo khi Tết Nguyên đán chỉ còn vài tháng nữa.

"Năm nay do mưa bão liên tiếp khiến cây đào bị hư hại nặng nề, riêng gia đình tôi bị thiệt hại hàng chục triệu đồng. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi trông vào vườn đào phai này, nhưng năm nay dự kiến thu nhập sẽ rất khó khăn, công sức chăm sóc gần như mất trắng" - ông Hựu nói.

Gia đình ông Bùi Công Khương (56 tuổi, ngụ xã Toàn Lưu) có hơn 700 gốc đào trồng trên diện tích gần 1ha. Thế nhưng đợt mưa lũ, bão vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua khiến hàng loạt cây bị bật gốc, úng rễ rồi chết dần. Thời điểm hiện tại tình trạng cây héo chết vẫn còn xảy ra.

Ngoài số đào đã chết không còn khả năng phục hồi khiến người trồng đào mất cả vốn lẫn công chăm sóc, chủ vườn còn hết sức lo lắng về chất lượng hoa của những cây còn sống. Bởi nếu đào không nở hoa đúng dịp Tết hoặc hoa nhỏ, không đẹp thì giá trị của cây đào bán ra thị trường cũng sẽ rất thấp.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ