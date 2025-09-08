Người dân kịp thời 'giải cứu' cá heo bị mắc cạn về biển khơi an toàn

Your browser does not support the video tag.

Video: Người dân kịp thời "giải cứu" cá heo bị mắc cạn về lại biển khơi

Chiều 8-9, một người dân trú tại phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ “giải cứu” một con cá heo còn sống bị mắc cạn gần bờ trở lại biển khơi an toàn.

Người dân "giải cứu" con cá bị mắc cạn về biển khơi

Theo thông tin ban đầu, trước đó, một số người dân trú tại tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Sông Trí, khi ra khu vực dọc bờ biển thuộc địa bàn tổ dân phố 2 Hải Phong (vùng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ phát hiện một con cá heo đang bơi theo sóng vào gần bờ và bị mắc cạn, không thể thoát ra ngoài.

... Người dân "giải cứu" cá heo về biển khơi an toàn

Ước tính con cá này có cân nặng hơn 100kg, chiều dài 1,5-1,6m; phía trên phần lưng, đầu, miệng, vây đuôi, vây lưng, vây mang có màu xám và đen, phần dưới bụng có màu trắng nhạt xen lẫn các đốm nhạt.

Con cá đã được đưa về biển khơi an toàn

Mắc cạn và bị sóng đánh liên tiếp khiến con cá có dấu hiệu đuối sức. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng hợp sức “giải cứu”, đẩy cá ra khu vực nước biển sâu hơn, để có thể bơi về biển.

Con cá đã về biển khơi an toàn

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn