Người dân Hà Tĩnh phấn khởi đăng ký xe tại Công an xã

Nắm được thông tin ngay sau khi vận hành chính quyền theo mô hình hai cấp, người dân có thể đăng ký ô tô, xe máy tại bất kỳ Công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc đặt trụ sở, thay vì bị giới hạn khu vực như trước đây, sáng sớm ngày 1/7 anh Lê Văn Phú, trú tại thôn 6 xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã đến trụ sở Công an xã Nghi Xuân để làm thủ tục đăng ký phương tiện xe ô tô.

Tại đây, với sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình của cán bộ Công an xã, trong thời gian chỉ khoảng 30 phút, anh Phú đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho chiếc xe ô tô BKS 38A – 812.10. Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Văn Phú phấn khởi cho biết, gia đình anh đã mua xe trước đó nhưng chưa vội đi làm thủ tục đăng ký vì nếu làm ngay phải di chuyển quãng đường khá xa.

Nắm được thông tin Công an xã được phân cấp, phân quyền đăng ký quản lý phương tiện giao thông nên anh Phú đã đợi đến thời khắc cả nước vận hành bộ máy mới để đăng ký và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ lực lượng Công an cơ sở.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe ô tô tại Công an xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.



Tương tự, ông Võ Văn Tâm, trú tại thôn Long Lập, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng lựa chọn đúng ngày 1/7 để đến Công an xã Đức Thọ làm thủ tục đăng ký xe ô tô thay vì đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh như trước đây. Thủ tục nhanh gọn, quãng đường được rút ngắn, cán bộ hướng dẫn làm hồ sơ nhiệt tình, hỗ trợ hết mức là cảm nhận của ông Tâm sau khi cầm trên tay BKS 38B – 042.02 cho chiếc xe ô tô cá nhân của mình.

“Sống già nửa đời người, đây là lần đầu tiên tôi được thụ hưởng những tiện tích từ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp theo đúng nghĩa “vì nhân dân phục vụ”. Không chỉ đăng ký xe, mà gần như tất cả các thủ tục khác cũng được thực hiện ngay tại chính quyền cấp xã đã tạo điều kiện thuận tiện tốt nhất cho người dân, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, miền núi như chúng tôi”, ông Tâm chia sẻ.

Nhiều công dân tại Hà Tĩnh đã đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục đăng ký xe trong những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp.



Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Đức Thọ cho biết thêm, Công an cấp xã trực tiếp giải quyết thủ tục đăng ký xe cho công dân ngay tại cơ sở là nhiệm vụ mới được phân cấp. Điều này xuất phát từ việc ngày 30/6/2025, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 về việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó quy định rõ việc cá nhân, tổ chức có thể đăng ký phương tiện tại bất kỳ Công an cấp xã nào trong tỉnh, thành phố, không còn bị ràng buộc bởi nơi cư trú.

Nhận định đây là nhiệm vụ mới, trong khi Đức Thọ là xã có địa giới hành chính rộng (sáp nhập trên cơ sở dân số, diện tích của toàn bộ thị trấn Đức Thọ và các xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc và Tân Dân trước đây), nhu cầu của người dân nhiều nên Công an xã Đức Thọ đã chủ động các điều kiện tốt nhất về phương tiện, máy móc và nhân lực để phục vụ nhân dân. Đến nay, sau 10 ngày đầu, Công an xã Đức Thọ đã hoàn thiện hồ sơ cho 18 phương tiện, trong đó đăng ký mới 11 xe ô tô, sang tên đổi chủ 4 xe và thu hồi 3 phương tiện.

... Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, ngoài hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, Công an Hà Tĩnh đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.



Trong khi đó, Nghi Xuân cũng là địa bàn rộng, xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính nên khối lượng công việc sau khi vận hành chính quyền hai cấp là rất lớn, nhiều nhiệm vụ lực lượng Công an xã gần như lần đầu đảm trách, trong đó có đăng ký xe. Thượng tá Đặng Duy Điền, Trưởng Công an xã Nghi Xuân chia sẻ, ngay trước khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Nghi Xuân đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các phần việc để phụng sự nhân dân, trong đó có thủ tục đăng ký phương tiện giao thông.

Công an xã đã chủ động rà soát, bố trí cán bộ có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong những ngày đầu chuyển đổi mô hình. Nhờ vậy, đến nay công việc không những không bị ách tắc mà còn nhận được đánh giá về sự hài lòng từ nhân dân. Số liệu cho thấy, từ 1/7 đến nay Công an xã Nghi Xuân đã tiến hành đăng ký lần đầu cho 5 xe ô tô, làm thủ tục sang tên 3 xe và thu hồi 2 xe theo quy định. Cùng với đó, đơn vị cũng đã đăng ký mới 12 xe mô tô, xe máy điện và thu hồi đối với 3 phương tiện.

Số liệu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, từ ngày 1/7 đến nay lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh đã tiến hành đăng ký cho hơn 1.000 lượt phương tiện, trong đó chủ yếu là đăng ký mới xe ô tô, một số trường hợp khác sang tên hoặc tiến hành làm thủ tục thu hồi phương tiện theo quy định. Phần lớn người dân khi được giải quyết thủ tục hành chính ngay tại trụ sở Công an xã đã thật sự hài lòng với cung cách phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Người dân thực sự phấn khởi khi chỉ cần đến trụ sở Công an cấp xã là có thể đăng ký xe thành công, thay vì phải di chuyển đến Công an cấp huyện hay cấp Phòng như trước đây.



Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin thêm, trong bối cảnh thực hiện, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp thì việc phân cấp đăng ký xe xuống Công an cấp xã không chỉ giúp người dân chủ động lựa chọn địa điểm thực hiện thủ tục hành chính mà còn là một trong những nỗ lực thiết thực của lực lượng Công an trong cải cách hành chính.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân trong quá trình đến Công an cấp xã làm thủ tục đăng ký xe, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và nhân lực tại Công an 69 xã, phường theo địa giới hành chính mới. Trên cơ sở đó, kịp thời bổ sung, thay thế các thiết bị còn thiếu, hoặc đề xuất phương án để cải tạo, sửa chữa bộ phận 1 cửa, trụ sở của các đơn vị chưa đạt chuẩn để đảm bảo công tác đăng ký xe được thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại cơ sở.

Ngoài ra, trong những ngày đầu tháng 7/2025 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 2 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho lực lượng Công an cấp xã sau sáp nhập. Thông qua các đợt tập huấn này, gần 500 cán bộ, chiến sĩ đến từ 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trong công tác đăng ký xe cũng như cách sử dụng phần mềm đăng ký xe, thực hành quy trình đăng ký toàn trình trên máy tính; khai thác dịch vụ công trực tuyến đáp ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo quy định của Bộ Công an.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để lực lượng Công an xã tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về ANTT tại cơ sở, hướng đến xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn