Người dân giao nộp 1 cá thể rùa núi vàng và 2 trăn đất

Cá thể rùa núi vàng cân nặng 2,5kg

Clip: 1 cá thể rùa núi vàng và và 2 trăn đất

Chiều 9-9, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị này phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, Công an xã Kỳ Tân… tiến hành tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng và 2 cá thể trăn đất do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trong đó, cá thể rùa núi vàng cân nặng 2,5kg, có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN); cần được ưu tiên bảo vệ, cấm săn bắt, buôn bán…

Cá thể rùa núi vàng này do anh Đậu Đình Phương (trú thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể rùa núi vàng

2 cá thể trăn đất có cân nặng 6kg và 4kg, chiều dài mỗi con khoảng 3m, có tên khoa học là Python molurus, nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB...

2 cá thể trăn đất này do anh Trần Văn Phúc (trú thôn Phương Giai, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận các cá thể trên, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn