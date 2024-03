Ngư dân tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản, sau sự việc nước biển chuyển sang màu đỏ

Sáng 26-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào chiều tối qua (25-3) sau khi nước biển xanh trở lại ngư dân đã ra khơi đánh bắt hải sản bình thường.

Khu vực ngày hôm qua xuất hiện vệt nước màu đỏ nay đã trong xanh trở lại, ngư dân đã ra khơi đánh bắt hải sản bình thường.



Cũng theo ông Tuệ, ngay sau khi xảy ra hiện tượng nước ở bãi biển Thiên Cầm chuyển màu đỏ, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Môi trường (Sở TN-MT Hà Tĩnh), cùng UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng tiến hành lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân.

Thời điểm đoàn có mặt, nước biển đã trong xanh trở lại, ngư dân cũng đã ra khơi đánh bắt thủy sản bình thường. Dọc bờ biển còn một số ít gợn bọt màu vàng nhạt, nghi do sóng đánh dạt vào.

Vào chiều tối hôm qua, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra



Đoàn đã lấy mẫu nước và tiến hành kiểm tra thông số hiện trường tại khu vực xuất hiện tình trạng nước biển chuyển màu đỏ.

Mẫu nước sẽ được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phân tích để xác định chất lượng nguồn nước.

Về thông số hiện trường (độ pH, độ DO – ôxy hòa tan trong nước…), qua kiểm tra cho thấy, các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép.

...

"Tối qua sau khi cơ quan chức năng đã đưa ra nhưng thông số an toàn, ngư dân đã tiếp tục ra khơi đánh bắt cá bình thường. Theo nhận định của ngư dân, tảo nở hoa là nguyên nhân khiến cho nước biển chuyển màu", ông Tuệ nói.

Vệt nước biển kéo dài khoảng 3km ở Hà Tĩnh có màu đỏ

Ông Tuệ cũng cho hay hiện tượng này hoàn toàn bình thường. Vào khoảng thời gian này những năm trước, nhất là sau các đợt có gió mùa, hiện tượng này đều xuất hiện.

Lần này, hiện tượng nước biển có vệt đỏ xuất hiện từ chiều 24-3 với chiều dài 2,5km dọc bãi biển giáp ranh giữa thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng. Tới chiều tối 25-3, nước biển đã trở lại bình thường.

Qua kiểm tra cho thấy các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép.



Một ngư dân cho hay khi phát hiện vệt nước màu đỏ mọi người cũng khá lo lắng. "Tuy nhiên, sau đó liên hệ lại các lần trước cũng xuất hiện tình trạng này, cũng như được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân và khẳng định các chỉ số đều ổn định, nên mọi người yên tâm và đã tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản tiếp", ngư dân này nói.

Your browser does not support the video tag.

clip: Biển xanh trong trở lại, ngư dân tiếp tục ra khởi đánh bắt hải sản

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động