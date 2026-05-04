Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo, 3 người thương vong

Ngày 4-5, UBND phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây sập ngôi nhà số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê, khiến 3 người thương vong là do gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình.

Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 3-5, căn nhà 2 tầng tại số 381, đường ĐT 326 (khu Thượng 2, phường Bình Khê) do ông N.V.K. (SN 1983) làm chủ, đang trong quá trình thực hiện sửa chữa thì bất ngờ đổ sập. Vụ sập nhà làm 3 người bị mắc kẹt bên trong gồm: 2 công nhân là ông Đ.N.Ph. (SN 1968, trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng), ông V.V.D. (SN 1959, trú tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và ông N.V.L. (SN 1963, trú tại khu Hạ 2, phường Bình Khê), là bố vợ của chủ nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình nạn nhân huy động người và phương tiện tiến hành ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người là ông Đ.N.P. và V.V.D. bị thương đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Riêng ông N.V.L. được thấy dưới khu vực bức tường bị đổ sập nhưng đã tử vong.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, UBND phường Bình Khê xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà bị sập đổ.

UBND phường Bình Khê đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn và chia buồn với gia đình có người thiệt mạng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động