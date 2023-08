Ngồi ghế mát-xa, người phụ nữ gặp tai nạn nhớ đời

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, một tai nạn không may xảy ra với một người phụ nữ ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến cư dân mạng lo ngại về độ an toàn của những chiếc ghế mát-xa. Theo đó, người phụ này có ý định thư giãn trên một chiếc mát-xa đặt trong trung tâm thương mại. Thế nhưng, tóc của cô bị cuốn vào chiếc ghế và mắc kẹt, khiến cô đau đớn hét lên cầu cứu mọi người xung quanh.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ, nhiều người vội lao tới cứu cô. Một người đàn ông trong số đó cố gắng rút phích cắm của chiếc ghế mát-xa, trong khi những người khác hợp sức kéo chiếc ghế ra trong lúc nó vẫn đang hoạt động.

Mặc dù sau đó chiếc máy đã ngừng hoạt động nhưng tóc của người phụ nữ vẫn bị kẹt bên trong, cô không thể nhúc nhích. Lúc này, một số người gợi ý chỉ còn cách cắt phần tóc bị kẹt, dù không phải là cách tốt nhất nhưng chỉ có thể cứu cô ra khỏi chiếc ghế vào lúc đó.

Sau vụ việc, người quản lý cho biết chiếc ghế mát-xa này bị trục trặc, điều này giải thích lý do tại sao tóc của người phụ nữ bị kéo vào trong. Ban quản lý ngay lập tức cho dừng hoạt động của tất cả các ghế mát-xa tại khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

Tác giả: Phan Hằng - WOB

Nguồn tin: nguoiduatin.vn