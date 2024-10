Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công bố điều chỉnh quy hoạch vùng đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh; phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng.



Theo Quyết định số 2087/QĐ – UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có tổng diện tích tự nhiên hơn 22.251ha. Phía Bắc giáp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; phía Nam giáp các huyện Lộc Hà, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh; phía Tây giáp huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và phía Đông giáp biển Đông.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 –2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh Hà Tĩnh. Phấn đấu đến năm 2035, huyện Nghi Xuân đạt tiêu chí đô thị loại III, dự kiến thành lập thị xã khi đạt đủ tiêu chí và đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng huyện giàu mạnh, văn minh.

Về định hướng phát triển không gian vùng: Xây dựng kế hoạch phát triển vùng huyện Nghi Xuân theo hướng lấy kinh tế du lịch, dịch vụ làm chủ đạo kết hợp với phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao. Phát triển kinh tế, hạ tầng đồng bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp lâu đời của vùng đất "địa linh nhân kiệt"; phát triển phù hợp với thời đại mới, hiện đại, tiên tiến, khoa học, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu…

...

Đồ án quy hoạch cũng đề xuất cụ thể các phương án phát triển huyện Nghi Xuân thành 3 phân vùng: Vùng phát triển kinh tế tổng hợp, thế mạnh chủ đạo là kinh tế biển; vùng kinh tế đô thị và vùng kinh tế nông nghiệp, dự trữ phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng nhấn mạnh: Đồ án quy hoạch huyện có ý nghĩa quan trọng để địa phương tăng tốc, phát triển trong tương lại. Đề nghị các phòng, ban và các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, quản lý và thực hiện đồ án quy hoạch theo mục tiêu, định hướng đề ra.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Sở, ngành tỉnh, sự đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới; cùng với đó, huyện cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án đầu tư phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng