Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội h-i-ế-p -d-â-m, c-ư-ớ-p tài sản

Ngày 8-2, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Đình Truyền (SN 2000, trú xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lê Đình Truyền tại cơ quan công an



Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6-2, Công an xã Kim Liên nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại xóm Hồng Sơn.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm việc với người bị hại là chị D.T.L. (trú xã Kim Liên).

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 19 giờ cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội đồng từ xóm Phú Thọ sang xóm Hồng Sơn thì bị một nam thanh niên đi xe máy mang BKS 38P1-619.71 vượt lên chặn đầu. Kẻ lạ mặt khiến chị sợ hãi phải bỏ xe, chạy xuống ruộng gần đó. Đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng tay bóp cổ, khống chế và đe dọa, yêu cầu đưa tiền.

Khi chị L. nói không có tiền, đối tượng tiếp tục khống chế, kéo nạn nhân ra khu vực đường nội đồng cách vị trí ban đầu khoảng 60 m và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần, tiếp tục ép buộc giao tài sản. Đúng lúc này, người dân đi đường phát hiện xe máy dựng bên vệ đường không có người nên dừng lại kiểm tra. Thấy nạn nhân kêu cứu, lo sợ đối tượng đã bỏ chạy.

... Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ nghi phạm. Ảnh: K.Liên



Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Liên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhận định đối tượng có thể lẩn trốn ở khu vực đồng ruộng, đồi cây quanh hiện trường. Lực lượng công an phối hợp với an ninh cơ sở các xóm lân cận, đồng thời huy động nhân dân tham gia hỗ trợ tìm kiếm, tổ chức chốt chặn các tuyến đường ra vào khu vực.

Do trời tối, địa hình phức tạp với nhiều ao hồ, kênh mương, bụi rậm và trang trại bỏ hoang, công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Đình Truyền khi đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm ven kênh thuộc xóm Hồng Sơn.

Tại cơ quan công an, ban đầu Lê Đình Truyền quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Trước các chứng cứ thu thập được và biện pháp đấu tranh của cơ quan công an, Lê Đình Truyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, năm 2018, đối tượng bị TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm với thủ đoạn tương tự.

Hiện, Công an xã Kim Liên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động