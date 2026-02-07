Người phụ nữ đi trên đường bị khống chế đưa vào nơi vắng người trong đêm

Tối 6-2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người đàn ông bị lực lượng chức năng bắt giữ khi có hành vi đe dọa, khống chế một người phụ nữ đi qua đoạn đường vắng trong đêm tối.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: K. Liên

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào tối 6-2. Một người phụ nữ đi qua đoạn đường vắng ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bị một người đàn ông đe dọa, khống chế.

...

Người này kéo nạn nhân vào một con đường vắng trên cánh đồng. May mắn sự việc được một số người dân phát hiện, hô hoán nên nạn nhân đã thoát ra. Đối tượng đã bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ khoảng 1 giờ sau đó.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 7-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết trên mạng xã hội đưa thông tin một nữ sinh bị hiếp dâm trên địa bàn là không đúng.

Nạn nhân là một người phụ nữ đã có chồng và con, nghi bị khống chế để cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

