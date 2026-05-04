Nghi phạm gây á.n m.ạ.n.g ở Hà Tĩnh đã t.ử v.o.n.g trong rừng

Người dân tập trung dưới chân núi theo dõi vụ việc. Ảnh: S.T



Chiều 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới nghi là đối tượng liên quan vụ sát hại chị Nguyễn Thị Thu H. xảy ra tối 27/4 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, một số người dân đi rừng tại khu vực núi Thiên Nhẫn (thuộc địa phận xã Sơn Tiến) nhìn thấy thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy, liền trình báo cơ quan chức năng.

Qua nhận dạng ban đầu, thi thể được cho là của H.H.T. (SN 1974, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến) – nghi phạm trong vụ án mạng khiến chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, cùng thôn) tử vong trước đó.

...

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Đáng chú ý, vị trí phát hiện thi thể cách nơi nghi phạm bỏ lại xe máy khoảng 800m.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn Đại Thịnh nghe tiếng la hét phát ra từ nhà mẹ đẻ chị H. Khi chạy đến, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong, cạnh đó có nhiều vết máu và một con dao.

Công an xã Sơn Tiến phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, truy tìm nghi phạm và bước đầu xác định H.H.T. là đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại