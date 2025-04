Nghe tiếng khóc trong bụi cỏ, người đàn ông tới xem thì sốc nặng

Your browser does not support the video tag.

Naphat Srichamnan, 42 tuổi, đang đi thu bẫy lươn thì nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan, vào ngày 20/4.

Ngay sau đó, anh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra bé trai nằm sấp trong đám cỏ cao. Đứa trẻ có vết máu trên người, không mặc quần áo, dây rốn và nhau thai vẫn còn nguyên vẹn.

Một đội cứu hộ đã đến hiện trường và đưa đứa trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Chokchai.

Bụi cỏ nơi tìm thấy đứa trẻ.

Đại tá Chatchawarn Wongrod, cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát Chokchai, cho biết: "Chúng tôi đang thu thập bằng chứng và cảnh quay từ camera an ninh để truy tìm nghi phạm bỏ lại đứa trẻ.

Địa điểm phát hiện ra đứa trẻ rất hẻo lánh, không có bất kỳ camera an ninh nào của chính phủ, vì vậy chúng tôi cần phải dựa vào camera giám sát của người dân.

Chúng tôi tin rằng đứa trẻ chào đời vào khoảng 4 đến 5h sáng vì nước ối vẫn chưa khô.

Chúng tôi đang phối hợp với các bệnh viện gần đó để kiểm tra việc chăm sóc trước khi sinh và các lần khám thai gần đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm".

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành để truy tìm cha mẹ của cậu bé.

