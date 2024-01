Nghệ An: Triệu tập nhóm thanh niên đánh nhau tại huyện Diễn Châu

Ngày 19/1, thông tin từ ông Đậu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp (Diễn Châu - Nghệ An), cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên vào chiều ngày 18/1.

Cùng ngày, mạng xã hội Facebok lan truyền một đoạn video dài 1p32' ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên xảy ra xô xát. Quá trình xô xát xuất hiện một số vật dụng như gậy gộc được đối tượng dùng để đánh vào đối phương.

Your browser does not support the video tag.

Video vụ xô xát của nhóm thanh niên.

Đặc biệt, trong số thanh niên có mặt trong vụ xô xát có một số em mang đồng phục của học sinh THPT trên địa bàn.

...

Thông tin phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có được, địa điểm xảy ra sự việc diễn ra tại khu vực xóm 1, xã Diễn Tháp (gần cụm Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ).

Xuất hiện gậy gộc trong vụ xô xát - ảnh cắt từ Clip.

Theo Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp, nhóm người xuất hiện trong video chủ yếu là học sinh trường THPT Quang Trung (Diễn Kỷ - Diễn Châu). Đó là học sinh của 2 xã Diễn Liên và Diễn Kỷ. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

Hiện, cơ quan công an đang triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai - ông Mạnh, cho biết thêm.

Tác giả: Diễn Châu

Nguồn tin: phapluatplus.vn