Nghệ An: Nam sinh người Thái đạt 29 điểm, nguy cơ lỡ hẹn giảng đường đại học

Tháng 8/2025, Lang Đức Bằng trở thành một trong 75 học sinh xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. Với số điểm ấn tượng: Văn 9,25; Sử 9,75 và Địa 10, Bằng xuất sắc trúng tuyển Học viện Biên phòng ngôi trường mà em luôn mơ ước từ thuở nhỏ. Ngày nhập học 9/9, chàng trai 18 tuổi ấy mang theo niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và bà con bản làng.

Niềm vui vì đậu vào Học viện Biên phòng chưa được bao lâu, thì em Lang Đức Bằng đã bị trả về vì lý do sức khoẻ.

Thế nhưng, sau khi tham gia khám phúc tra sức khỏe, em nhận tin dữ: bị viêm gan B. Dù đã được tạo điều kiện điều trị tích cực, kết quả không cải thiện nên ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải trả Bằng về địa phương vì không đủ điều kiện sức khỏe. “Cả thế giới như sụp đổ trước mắt em”, Bằng nghẹn ngào kể lại. “Em đã cố gắng suốt bao năm, chỉ mong một lần được đứng trong hàng ngũ quân đội, được canh giữ biên cương. Nhưng giờ, em không biết tương lai mình sẽ đi đâu”.

Lang Đức Bằng (bên phải) là một trong 75 học sinh xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.



Được biết, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 Lang Đức Bằng đã đăng ký danh sách nguyện vọng xét tuyển: Nguyện vọng 1: Học viện Biên phòng; nguyện vọng 2: Trường Đại học Vinh; nguyện vọng 3: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Tuy nhiên, do đã trúng tuyển nguyện vọng 1 và nhập học, hệ thống tuyển sinh đại học quốc gia tự động hủy các nguyện vọng còn lại. Khi Bằng hoàn tất thủ tục thôi học tại Học viện Biên phòng, các trường cũng đã kết thúc đợt tuyển sinh, khiến em mất luôn cơ hội nhập học nguyện vọng 2 - ngành sư phạm Lịch sử, Trường đại học Vinh.

Học viện Biên phòng có văn bản kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm tạo điều kiện để Lang Đức Bằng tiếp tục được theo học Khoa sư phạm Trường Đại học Vinh, là nguyện vọng 2 mà em đăng ký trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Học viện Biên phòng đã có văn bản gửi Vụ giáo dục Đại học/ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Vinh xem xét, tạo điều kiện cho thí sinh Lang Đức Bằng được học tập theo nguyện vọng.

Văn bản của Học viện Biên phòng gửi Vụ giáo dục Đại học/ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Vinh.



Làm việc với Trường Đại học Vinh về vấn đề này, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Vinh cho biết: các ngành sư phạm có đặc thù là Nhà nước cấp kinh phí theo từng chỉ tiêu sinh viên. Hiện nay, ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Vinh đã tuyển đủ chỉ tiêu, Trường đã báo cáo Bộ.

Cô Hồ Thị Hợi - giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba xúc động chia sẻ: “Bằng là học trò khiến tôi tự hào nhất. Em chăm ngoan, lễ phép, luôn đứng đầu lớp dù hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, sức khỏe yếu, chỉ có một mình Bằng là niềm hy vọng. Em đã nỗ lực phi thường để vươn lên”.

Ngày biết tin học trò bị trả về vì bệnh, cô Hợi rơi nước mắt. “Chúng tôi hiểu quy định là quy định, nhưng thương em vô cùng. Một học sinh có ý chí, có năng lực, có đạo đức như thế, nếu không được học tiếp thì thật uổng phí. Tôi tha thiết mong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh xem xét, mở cho em một 'cánh cửa' để tiếp tục ước mơ đem con chữ về bản”.

Hiện tại, Bằng ở nhà phụ bố mẹ dọn nương, chăm rẫy. Buổi tối, em vẫn đọc lại sách vở cũ, ôn bài như thói quen. “Em chỉ mong Vụ giáo dục Đại học/ Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tạo điều kiện cho em được vào học ngành sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Vinh như nguyện vọng 2 mà em đã đăng ký. Dù không còn được mặc áo lính, em vẫn muốn trở thành thầy giáo dạy Sử, dạy cho các em nhỏ trong bản biết yêu quê hương, đất nước”, Bằng nói với ánh mắt kiên định.

Gia đình Bằng thuộc hộ cận nghèo.



Giữa vùng núi xa xôi của Nghệ An, câu chuyện của chàng trai người Thái, Lang Đức Bằng không chỉ là nỗi buồn của một ước mơ bị dang dở, mà còn là lời nhắc về khát vọng học tập, về niềm tin không tắt giữa gian khó. Chỉ mong rằng, một "cánh cửa" khác sẽ mở ra, để ước mơ của em được viết tiếp trên con đường gieo chữ giữa bản làng quê hương.

