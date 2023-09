Ngành Kiểm sát Hà Tĩnh thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác

Tham dự Hội nghị tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Trung cấp, Kế toán trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể và Viện trưởng VKSND cấp huyện. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Bí thư Ban cán sự đảng - Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm, tội phạm, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo VKS hai cấp tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh.



Đến hết quý III/2023, nhiều chỉ tiêu công tác thực hiện đạt cao so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành, như: 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm được kiểm sát; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố được nâng lên, số vụ án Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt 10%), số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 100% (vượt 5%); phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 91 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt tỷ lệ 14,3%, vượt 9,3%); tổ chức 95 phiên tòa trực tuyến, 24 phiên tòa lưu động, 143 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 9 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm…Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn.

Thông qua công tác kiểm sát đã yêu cầu CQĐT hủy bỏ 1 quyết định khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố 11 vụ 10 bị can, bổ sung quyết định khởi tố 7 vụ 5 bị can, thay đổi quyết định khởi tố 8 bị can, ban hành 14 kháng nghị, trong đó có 8 kháng nghị phúc thẩm, 190 kiến nghị và 1.033 yêu cầu trên các lĩnh vực công tác.

...

Các ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo cấp phòng và Viện trưởng VKSND cấp huyện tại Hội nghị đã tập trung trao đổi, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà VKSND hai cấp đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, trả lời cụ thể từng vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất nêu ra tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu VKSND hai cấp có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; rà soát chỉ tiêu, yêu cầu, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác đã đề ra trước tháng 10/2023; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra Công an cùng cấp rà soát, quản lý, xử lý các vụ, việc tạm đình chỉ; tăng cường kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chính quyền, các cơ quan hữu quan và giữa các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng các bài viết trao đổi nghiệp vụ; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong hoạt động nghiệp vụ, trong đó quan tâm thực hiện hiệu quả việc báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công chức, người lao động xây dựng sáng kiến công tác năm 2023; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm quy chế nghiệp vụ trong ngành kiểm sát Hà Tĩnh; chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua số 6 ngành Kiểm sát nhân dân.



