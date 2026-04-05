Nam thanh niên thoát chết sau khi nhảy lầu từ tầng 7

Chiều nay 4/4, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên nhảy từ tầng 7 một căn hộ cho thuê ở địa phương này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày tại một căn hộ cho thuê bên đường Dã Tượng, phường Nam Nha Trang - một nam thanh niên đang thuê phòng tại đó bất ngờ nhảy từ ban công tầng 7 căn hộ xuống đất.

Tuy nhiên, khi rơi xuống giữa chừng nam thanh niên va chạm đường dây tải điện và dây cáp viễn thông, nên bị bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đậu tại căn hộ trước khi chạm đất và bất tỉnh.

Căn hộ 7 tầng bên đường Dã Tượng, phường Nam Nha Trang - nơi nam thanh niên thuê phòng lưu trú rồi nhảy lầu.

Tại hiện trường, một phần cửa kính ban công tầng 7 căn hộ cho thuê bị vỡ rơi mảnh kính xuống bên dưới, một số dây cáp viễn thông bị đứt, kính chắn gió xe ô tô du lịch bị rạn nứt.

Ngay sau khí phát hiện vụ việc, một số người khẩn trương đưa nam thanh niên này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Theo các bác sĩ, rất may là nạn nhân không bị thương tích nghiêm trọng nên đã hồi tỉnh sau ca cấp cứu.

Cửa kính ban công tầng 7 căn hộ bị vỡ cũng là nơi nam thanh niên nhảy từ đó xuống đất. Ảnh: T.L



Một nguồn tin cho biết, nam thanh niên này có tên là H (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng), đã tới căn hộ nêu trên thuê phòng lưu trú tại tầng 4 từ chiều 3/4, đến khoảng 10h sáng 4/4 thì người này mới lên tầng 7 gây ra vụ việc.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn