Nam thanh niên sàm sỡ, hiếp dâm bé gái 13 tuổi đi xe đạp

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tổ dân phố Nghè, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Khu vực Giang thực hiện hành vi sàm sỡ, hiếp dâm bé gái. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-1, Giang đi xe máy từ nhà ra khu vực tổ dân phố Cầu Sơn, phường Trung Thành tỉnh Thái Nguyên thì gặp một bé gái (SN 2013) đang đi xe đạp một mình nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục.

Để thực hiện hành vi, Giang điều khiển xe máy áp sát nạn nhân giả vờ hỏi đường đi, rồi bất ngờ dùng tay sàm sỡ khiến bé gái ngã ra đường. Sau đó, bé gái đứng dậy bỏ chạy về hướng khu nghĩa địa Cầu Sơn thì bị Giang đuổi theo, dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Trung Thành khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án là Ngô Văn Giang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động