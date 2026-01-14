3 thanh niên sinh năm 2010 và 2011 rủ bé gái đến phòng trọ rồi dùng rựa đe dọa, hiếp dâm

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hào Gia (SN 2011, trú xã Nam Phước), Phạm Gia Khiêm (SN 2010, trú xã Nam Phước) và Nguyễn Lê Tân (SN 2010, trú xã Duy Nghĩa) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Duy Nghĩa về việc bà L.V.T (trú xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng) trình báo con gái ruột là N.V.H (trú xã Duy Nghĩa) bị xâm hại tình dục tại một phòng trọ trên địa bàn xã Duy Nghĩa vào chiều ngày 11/01/2026. Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công Tổ công tác khẩn trương phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tổ chức xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, chiều 11/01/2026, Nguyễn Hào Gia, Nguyễn Lê Tân và Phạm Gia Khiêm bàn bạc, gọi điện rủ N.V.H đến phòng trọ của Nguyễn Lê Tân tại xã Duy Nghĩa với mục đích quan hệ tình dục.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi N.V.H đến nơi, Nguyễn Hào Gia dụ dỗ nạn nhân vào phòng ngủ, trong khi Nguyễn Lê Tân và Phạm Gia Khiêm ở phòng khách. Khi bị N.V.H chống cự, Nguyễn Hào Gia đã đe dọa, gọi Phạm Gia Khiêm mang theo một cây hai chĩa và một cây rựa vào phòng; đồng thời cầm rựa đập mạnh xuống nệm nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Sau đó, cả 3 đối tượng đã ép buộc N.V.H quan hệ tình dục. Qua khám xét, Phòng CSHS đã tạm giữ 3 điện thoại di động hiệu iPhone và toàn bộ vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn