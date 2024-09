Nam thanh niên điều khiển xe bằng chân sau khi dùng m.a t.u.ý

Thông tin từ Công an Tp.Hà Tĩnh, đơn vị vừa xử phạt nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy, dương tính ma tuý

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 31/8, tại đường Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an Tp.Hà Tĩnh đã tiến hành dừng xe mô tô BKS: 38M1-116.26 do Trần C. (SN 2007, trú tại thôn Tân Hoà, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

... Trần C. thời điểm bị phát hiện, xử lý (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tổ công tác xác định Trần C. vi phạm các lỗi: Dùng chân điều khiển xe, sử dụng điện thoại khi lái xe. Quá trình này, tổ công tác nhận thấy Trần C. có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy, Trần C. dương tính với chất ma túy.

