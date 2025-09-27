Xe biển xanh đi vào làn BRT, người dân ghi hình gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông xử lý

Chiếc xe biển xanh đi vào làn BRT ở Hà Nội - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ngày 26-9, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô biển xanh đi vào làn xe buýt nhanh (BRT).

Trước đó, khoảng 9h10 ngày 22-9, anh V.V.Q. (trú tại xã Đông Quang, Thanh Hóa) lái ô tô con biển số 36A-00.XX (nền màu xanh, chữ trắng) chạy trên đường Tố Hữu hướng đi Nguyễn Thanh Bình.

Thời điểm trên, tuyến đường đông đúc và có ùn nhẹ do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu. Chiếc ô tô này đã len vào làn BRT để vượt lên.

Sự việc sau đó được người đi đường ghi lại và phản ánh tới số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Theo Nghị định 168, với vi phạm này anh Q. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Tác giả: Hồng Quang



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

