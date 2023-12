Nam thanh niên 3 lần sang nhà cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi

Bị can Phạm Thanh Bình Em bị bắt do ba lần cưỡng hiếp bé gái khi mới 11, 12 và 13 tuổi - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 29-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thanh Bình Em (18 tuổi, trú tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) do cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 28-8, Bình Em đi đến nhà bé N. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi. Do thấy N. ở nhà một mình, Bình Em nảy sinh ý định cưỡng hiếp bé gái.

Để thực hiện hành vi, Bình Em dùng tay kéo bé N. vào trong phòng rồi thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ ruột nạn nhân về đến nhà phát hiện và trình báo công an.

Bình Em bỏ trốn và sau đó đến Công an xã Phú Thành, huyện Phú Tân đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, Bình Em còn thừa nhận ngoài lần giao cấu với bé N. bị phát hiện, trước đó Bình Em còn 2 lần xâm hại tình dục bé N. Thời gian gây án khoảng tháng 5-2020 và tháng 10-2021.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra bị can Bình Em.

Tác giả: Tiến Văn - Chí Hạnh



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ